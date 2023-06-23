В Москве задержали пристававшего к школьнице в торговом центре мужчину

СКР: в Москве задержан мужчина за домогательства к 15-летней школьнице в торговом центре

В Москве полиция задержала 29-летнего мужчину, который приставал к незнакомой 15-летней школьнице в торговом центре на юго-востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Москве.

По данным следствия, 21 июня подозреваемый домогался девочки. Она сразу же рассказала о случившемся родственникам, которые обратились в правоохранительные органы.

Мужчине уже предъявили обвинение по статье 135 Уголовного кодекса РФ («Развратные действия»).

Ранее в Москве задержали 34-летнего мужчину, домогавшегося 11-летнего мальчика. По данным СК, с декабря 2022-го по апрель 2023 года фигурант приставал к знакомому ребенку и совращал его. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.