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04:00, 23 июня 2023Ценности

Модель OnlyFans в откровенном наряде обругали в очереди на прыжки с парашютом

Модель OnlyFans Крис Галера прыгнула с парашютом в купальнике и туфлях на каблуках

Кадр: @cristianegaleraoficial

Модель OnlyFans и блогершу Крис Галеру из Бразилии в откровенном наряде обругали в очереди на прыжки с парашютом. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Известно, что инфлюэнсерша пришла в аэроклуб в туфлях на высоких каблуках и массивных платформах и купальнике, который обнажал ее ягодицы и бедра. При этом она нарастила ресницы и сделала яркий макияж. В то же время, по словам юзерши, другие собирающиеся прыгать женщины раскритиковали ее внешний вид заявив, что ей здесь не место.

Галера отметила, что изначально в данном образе хотела сделать контент для соцсетей и переодеться впоследствии. Однако после конфликта не стала менять одежду. «Из-за сложившейся ситуации я решила прыгнуть в бикини и на высоких каблуках, чтобы показать, что мы все имеем право находиться где угодно», — заявила бразильянка.

В декабре 2021 года Крис Галеру обругали в сети за сексуализацию медицинских работников в разгар пандемии коронавируса. Бразильянка выложила фото, где позировала в образе медсестры. Ее наряд состоял из прозрачного нижнего белья, мини-юбки и чепца с красным крестом.

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    Карина Черных
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