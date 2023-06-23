Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:13, 23 июня 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Запад в слабых результатах контрнаступления

Советник главы ОП Украины Подоляк обвинил Запад в медленных поставках оружия

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российская армия сумела подготовиться к обороне из-за слишком медленных поставок оружия Украине странами Запада. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет «Страна.ua».

По его словам, «время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие», российская армия использовала для организации обороны. Из-за этого украинское контрнаступление демонстрирует такие скромные результаты.

Материалы по теме:
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону. Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
Разрушение Каховской ГЭС нанесло сильнейший удар по региону.Как выглядит Херсонская область после катастрофы?
22 июня 2023
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023

Подоляк сказал, что не стоит «ожидать экшена и запасаться попкорном». Он добавил, что сейчас «происходят формовочные операции по подготовке поля боя».

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинской армии не хватает снарядов для успеха в контрнаступлении.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Армия России нанесла групповой удар по ракетным арсеналам ВСУ
    Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений
    Блогершу арестовали за неоднократную дискредитацию Российской армии
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    В США сообщения о провале контрнаступления ВСУ назвали бредом
    На Украине обвинили Запад в слабых результатах контрнаступления
    Стало известно о пожаре в районе железнодорожного вокзала в Курске
    В МИД России допустили выход США из договора о СНВ
    В Кремле отказались оценивать возможный эффект от новых санкций ЕС
    Названы лучшие туристические достопримечательности мира
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.