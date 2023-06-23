На Украине обвинили Запад в слабых результатах контрнаступления

Советник главы ОП Украины Подоляк обвинил Запад в медленных поставках оружия

Российская армия сумела подготовиться к обороне из-за слишком медленных поставок оружия Украине странами Запада. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, пишет «Страна.ua».

По его словам, «время, затраченное на убеждение партнеров предоставить необходимое оружие», российская армия использовала для организации обороны. Из-за этого украинское контрнаступление демонстрирует такие скромные результаты.

Подоляк сказал, что не стоит «ожидать экшена и запасаться попкорном». Он добавил, что сейчас «происходят формовочные операции по подготовке поля боя».

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинской армии не хватает снарядов для успеха в контрнаступлении.