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09:20, 23 июня 2023Экономика

Названы самые популярные ввезенные по параллельному импорту автомобили

«Открытие авто»: с января по май в Россию было завезено более 37,3 тысячи автомобилей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

За первые пять месяцев года в Россию было ввезено более 37,3 тысячи автомобилей по схеме параллельного импорта. Наиболее популярными марками стали Toyota (7,7 тысячи машин), Hyundai и BMW (по 3 тысячи), Mercedes-Benz и Mitsubishi (по 2,9 тысячи), пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто» и компании «Автомаркетолог».

В мае лидером поставок также осталась Toyota. При этом наиболее популярной моделью, проданной в данном месяце, стала Toyota Camry. В рейтинге за Toyota следуют Volkswagen и BMW. В топ-5 ввезенных по серому импорту автомобилей эксперты также назвали Hyundai и Mercedes-Benz.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы темпы роста поставок по данной схеме стали замедляться. Так, с апреля по май количество регистраций таких машин выросло на 4 процента, в то время как темпы роста в апреле и марте составляли 9 и 34 процента соответственно. Эксперты считают, что их прогноз относительно поставок в Россию 100-120 тысяч автомобилей по серому импорту по итогам 2023 года, сбудется.

Ранее стало известно, что в июне крупные российские дилеры снизили цены на ряд ввезенных по схеме параллельного импорта иномарок. Например, в московских дилерских центрах подешевели модели Hyundai, Volkswagen, Toyota и Suzuki. Дилеры меняют ценники машин каждый месяц — на стоимость автомобилей влияет изменение курса рубля.

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    Мария Грушко
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