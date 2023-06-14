В России подешевели ввезенные по параллельному импорту иномарки

Autonews: дилеры снизили цены на ряд ввезенных по параллельному импорту иномарок

В июне 2023 года крупные российские дилеры снизили цены на ряд ввезенных по схеме параллельного импорта иномарок. Об этом сообщает Autonews.

По данным корреспондента издания, в московских дилерских центрах сейчас подешевели модели Hyundai, Volkswagen, Toyota и Suzuki. Отмечается, что дилеры меняют ценники машин каждый месяц, а на стоимость автомобилей влияет изменение курса рубля.

Например, цены на собранные в Китае седаны Toyota Camry в комплектации Luxury Edition у одного из столичных дилеров сейчас составляют от 4,09 миллиона рублей до 4,29 миллиона рублей. Весной машина стоила 4,59 миллиона. Седаны Toyota Avalon, также китайской сборки, в комплектации Luxury можно приобрести по цене в 4,35 миллиона рублей. В марте они стоили 4,8 миллиона рублей.

Ввозимый в страну в частном порядке кроссовер Hyundai Bayon в июне стал стоить 2,45 миллиона рублей, подешевев с мая на 50 тысяч рублей. Кроссовер Suzuki Vitara потерял в цене за месяц 100 тысяч рублей. В мае его цена составляла 2,89 миллиона рублей, сейчас же — 2,79 миллиона.

Хетчбэк Volkswagen Polo, который завозится из Китая, сейчас можно приобрести в автосалоне за 2,15 миллиона рублей. В мае он стоил 2,31 миллиона рублей.

Некоторые модели автомобилей, ввозимые по схеме параллельного импорта, наоборот, подорожали. Так, цены поднялись на Toyota Camry японской сборки, Hyundai Santa Fe, Suzuki Jimmy, Mazda CX-4 и Kia KX3.

Ранее опрос показал, что треть российских водителей опасается приобретать ввозимую из-за рубежа по параллельному импорту машину. Покупателей пугают возможные проблемы с оформлением документов, а также недоверие к продавцам.