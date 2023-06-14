Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:57, 14 июня 2023Экономика

В России подешевели ввезенные по параллельному импорту иномарки

Autonews: дилеры снизили цены на ряд ввезенных по параллельному импорту иномарок

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В июне 2023 года крупные российские дилеры снизили цены на ряд ввезенных по схеме параллельного импорта иномарок. Об этом сообщает Autonews.

По данным корреспондента издания, в московских дилерских центрах сейчас подешевели модели Hyundai, Volkswagen, Toyota и Suzuki. Отмечается, что дилеры меняют ценники машин каждый месяц, а на стоимость автомобилей влияет изменение курса рубля.

Например, цены на собранные в Китае седаны Toyota Camry в комплектации Luxury Edition у одного из столичных дилеров сейчас составляют от 4,09 миллиона рублей до 4,29 миллиона рублей. Весной машина стоила 4,59 миллиона. Седаны Toyota Avalon, также китайской сборки, в комплектации Luxury можно приобрести по цене в 4,35 миллиона рублей. В марте они стоили 4,8 миллиона рублей.

Материалы по теме:
«Эти технологии уже стали частью нашей жизни» Искусственный интеллект меняет российскую экономику. Как это работает?
«Эти технологии уже стали частью нашей жизни»Искусственный интеллект меняет российскую экономику. Как это работает?
Сегодня
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023

Ввозимый в страну в частном порядке кроссовер Hyundai Bayon в июне стал стоить 2,45 миллиона рублей, подешевев с мая на 50 тысяч рублей. Кроссовер Suzuki Vitara потерял в цене за месяц 100 тысяч рублей. В мае его цена составляла 2,89 миллиона рублей, сейчас же — 2,79 миллиона.

Хетчбэк Volkswagen Polo, который завозится из Китая, сейчас можно приобрести в автосалоне за 2,15 миллиона рублей. В мае он стоил 2,31 миллиона рублей.

Некоторые модели автомобилей, ввозимые по схеме параллельного импорта, наоборот, подорожали. Так, цены поднялись на Toyota Camry японской сборки, Hyundai Santa Fe, Suzuki Jimmy, Mazda CX-4 и Kia KX3.

Ранее опрос показал, что треть российских водителей опасается приобретать ввозимую из-за рубежа по параллельному импорту машину. Покупателей пугают возможные проблемы с оформлением документов, а также недоверие к продавцам.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости
    Хакеры обещают уничтожить банковскую систему Европы в ближайшие 48 часов. Они анонсируют сильнейшую кибератаку в истории
    Девушки нашли простой способ избежать навязчивого мужского внимания в метро
    Спрос на туры в Сочи после масштабного потопа в регионе оценили
    Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС
    У консоли PlayStation 5 Pro не нашли конкурентов
    Генсек НАТО подтвердил потерю западной техники ВСУ
    Сотрудник полиции и пенсионерка пострадали в ходе обстрела ВСУ в курском поселке
    В НАТО задумали оставить Столтенберга на посту генсека из-за разногласий
    Ксения Бородина назвала минусы своей профессии
    Нутрициолог перечислила продукты-рекордсмены по содержанию белка
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.