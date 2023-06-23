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09:26, 23 июня 2023Мир

Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд

Посольство России в Австралии обратилось в суд из-за расторжения договора на аренду земли

Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Посольство России в Австралии обратилось в Верховный суд, чтобы сохранить договор на аренду участка земли в Канберре, предназначенного под здание дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские дипломаты отметили, что Москва рассматривает расторжение Канберрой договора на аренду земли как «откровенно политизированный и недружественный шаг».

В посольстве подчеркнули, что стараниями официальной Канберры отношения Австралии и России оказались «на низшей точке за всю историю».

15 июня правительство Австралии приняло специальный закон, позволяющий аннулировать договор аренды участка под новое посольство России вблизи здания австралийского парламента. Как сообщил премьер страны Энтони Альбанезе, тем самым Канберра заблокирует открытие новой российской дипмиссии.

Москва арендовала этот участок в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. В августе 2022-го правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды не расторгали.

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    Марина Совина
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