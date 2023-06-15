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07:55, 15 июня 2023Мир

Австралия задумала запретить открытие нового посольства России

Австралия хочет аннулировать договор аренды на участок для нового посольства России
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Pixabay

Правительство Австралии приняло специальный закон, позволяющий аннулировать договор аренды участка под новое посольство России вблизи здания австралийского парламента. Как сообщил премьер страны Энтони Альбанезе, тем самым Канберра заблокирует открытие новой российской дипмиссии, пишет The Guardian.

Премьер пообещал действовать быстро, «чтобы гарантировать, что арендованный участок не передадут в официальное дипломатическое присутствие». Он сослался на вопросы безопасности, ставшие причиной такого решения.

Задумку правительства прокомментировала и глава МВД Австралии Клэр О'Нил. Она заявила, что новое посольство России представляет угрозу из-за его местоположения. «Это место находится непосредственно рядом со зданием парламента»,— отметила она.

Решение о том, как использовать эту землю, еще не принято.

Москва арендовала этот участок в Канберре с 2008 года. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. В августе 2022-го правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды не расторгали. Сейчас посольство России располагается в пригороде Гриффита.

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    Виктория Кондратьева
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