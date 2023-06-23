Посольство Британии оценило перспективы присоединения Украины к НАТО

Посольство Британии заявило, что Украина не получит гарантии безопасности от НАТО

В посольстве Великобритании в России заявили, что Киев не получит гарантий безопасности от НАТО, поскольку блок не предоставляет их своим партнерам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в дипмиссии.

Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины, в посольстве напомнили, что Североатлантический альянс пообещал усилить свою политическую поддержку партнерам.

При этом Киев не может рассчитывать на их получение даже со стороны отдельных стран НАТО перед его саммитом в Вильнюсе. Украине также не следует ждать присоединения к блоку, поскольку Венгрия выступает против расширения НАТО за счет соседнего государства, подчеркнули в посольстве.

Ранее обозреватель Foreign Policy Анчал Вохра сообщила, что руководство НАТО не станет приглашать Украину вступить в альянс на ежегодном саммите в Вильнюсе. Издание отмечает, что Украине «даже не обозначат временные рамки» вступления в организацию.