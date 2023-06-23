В России начали менять систему обмена водительских прав

«Ъ»: ГД приняла во втором чтении законопроект, меняющий систему обмена водительских прав

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, меняющий систему получения и обмена водительских прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В частности, выданные за рубежом водительские удостоверения необходимо будет обменять на российские в течение года после получения вида на жительство или паспорта РФ. Данное правило не распространяется на россиян с белорусскими правами и белорусов с видом на жительство в России. При этом при обмене иностранных прав категорий М, А, B, А1, B1 достаточно будет сдать только «теорию». В то же время процедура подтверждения документов для водителей автобусов и грузовиков будет сложнее: перед обращением в ГИБДД им потребуется пройти внутренний экзамен в автошколе, получив в организации соответствующий документ.

Кроме того, в соответствии с нововведениями, граждане, чей стаж управления легковым авто или грузовиком составляет менее года, не смогут претендовать на права категории D. Вместе с тем, водители, у которых есть открытые категории B и CE, автоматически получат категорию BE, если их стаж управления легковым авто составляет не менее года, пишет «Ъ».

Ранее МВД предложило ограничить в правах на управление машиной россиян, которые получили повестку, но не пришли военкомат.

