Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:10, 23 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении

RusVesna: ВСУ начали прорыв у Орехова на запорожском направлении

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прорыв у Орехова на запорожском направлении, наступление набирает обороты. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Стало известно, что противник пытается вклиниться в российскую оборону в районе Работино, в атаку направляются переброшенные с каменского участка фронта подразделения.

Отмечается, что пехота ВСУ заняла ряд окопов, продвигаясь от Новоданиловки к Работино под прикрытием артиллерии. При этом наступление в районе Пятихатки — Жеребянки остановилось.

«Ценой больших потерь ВСУ продолжают продвигаться вперед по первому участку очаговой линии российской эшелонированной обороны», — говорится в сообщении. Предполагается, что прорыв будет остановлен на первой сплошной линии российской обороны с минными полями и опорными пунктами.

Ранее стало известно, что несколько мощных бригад Вооруженных сил Украины пропали без вести в ходе наступления в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело
    НАК потребовал от Пригожина прекратить противоправные действия
    ВВС США активировали системы вооружений при сближении с российскими самолетами
    Путина проинформировали о ситуации вокруг Пригожина
    Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ
    Канада официально начала расследование трагедии с батискафом «Титан» в Атлантике
    В Госдуме объяснили отказ российской делегации ехать на летнюю сессию ПА ОБСЕ
    По всей Украине объявили воздушную тревогу
    В Харьковской области рассказали об усилении ВСУ иностранными наемниками
    Белый дом отказался говорить о контрнаступлении Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.