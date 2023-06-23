Военкор призвал не поддаваться на провокации после слов Пригожина

Военкор Коц призвал не вестись на провокации после слов Пригожина об ударе по ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Александр Коц призвал не поддаваться на провокации после слов основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы ударе по тыловому лагерю ЧВК. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. Стороны только две — Россия и противник», — заявил военкор. Он напомнил, что в этот момент российские бойцы на ореховском направлении отбивают очередную попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), и сейчас важно только одно — «бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу».

«И бьют врага не за Пригожина, Шойгу или кого-то еще. А за свой дом, за погибшего друга Ваньку, за Шебекино и за Донецк», — отметил Коц.