Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:57, 23 июня 2023Россия

Военкор призвал не поддаваться на провокации после слов Пригожина

Военкор Коц призвал не вестись на провокации после слов Пригожина об ударе по ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент Александр Коц призвал не поддаваться на провокации после слов основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина о якобы ударе по тыловому лагерю ЧВК. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. Стороны только две — Россия и противник», — заявил военкор. Он напомнил, что в этот момент российские бойцы на ореховском направлении отбивают очередную попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), и сейчас важно только одно — «бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу».

«И бьют врага не за Пригожина, Шойгу или кого-то еще. А за свой дом, за погибшего друга Ваньку, за Шебекино и за Донецк», — отметил Коц.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ФСБ завела дело о призыве к мятежу после слов Пригожина. Он заявил об ударе военных по «Вагнеру», военные это опровергли
    50 лет назад Брежнев приехал в США и объявил об окончании холодной войны. Почему она продолжилась?
    Житель ЛНР рассказал об угрозах от украинских радикалов
    Уничтожение артиллерийской установки НАТО российским дроном попало на видео
    Военкор призвал не поддаваться на провокации после слов Пригожина
    Москва решила увеличить обмен туристами с Китаем
    Хорватский футболист рассказал о необычной просьбе Семака
    Названы две возможные причины взрыва на затонувшем батискафе «Титан»
    Самолет с взорвавшимся шасси экстренно сел в Гонконге
    Глава Минобороны Италии высказался о трудностях контрнаступления ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.