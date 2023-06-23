Экс-член ООН: провокация ВСУ с хлором в Херсоне приведет к большому числу пострадавших

Военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин предупредил о последствиях готовящейся провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Свое мнение он высказал в разговоре с Ura.ru.

Он отметил, что подрыв бочек с хлором в Херсоне, который предположительно готовит ВСУ, приведет к огромному количеству пострадавших в зоне поражения. Эксперт добавил, что радиус зоны поражения может быть несколько километров, в зависимости от количества хлора. «Хлор обжигает легкие за счет образования соляной кислоты. Кожные покровы страдают. Поэтому при работе с ним необходимо носить не только противогаз, но и защитный костюм», — заявил Никулин.

По словам бывшего члена ООН, у Украины «существует навязчивая идея, чтобы обвинить русских в применении оружия массового поражения». При этом, утверждает он, для Киева «чем больше будет пострадавших, тем лучше».