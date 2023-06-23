Макрон не нашел причин звонить Путину

Макрон заявил об отсутствии причин звонить Путину, но согласился ответить на его звонок

Президент Франции Макрон заявил об отсутствии причин звонить российскому лидеру Владимиру Путину, но согласился ответить на звонок от него, если он изъявит подобное желание. Об этом французский глава государства заявил в эфире телеканала France 24.

«Конечно, я отвечу [в случае телефонного звонка от Путина]. У меня нет причин звонить самому. Идет украинское контрнаступление, и я надеюсь, что придет время для переговоров на условиях Украины. Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником», — заявил он.

Ранее Макрон говорил, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины может привести к началу переговорного процесса с Россией. «Мы надеемся, что [украинское] контрнаступление окажется как можно более успешным, чтобы после него начались переговоры с выгодных позиций», — отмечал политик.