Росгвардия и ФСБ нашли перевалочный пункт украинского нацбатальона «Айдар» в ЛНР

Росгвардия и ФСБ нашли перевалочный пункт батальона «Айдар» с боевыми документами в ЛНР

Росгвардия и ФСБ обнаружили перевалочный пункт украинского нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужб нашли пункт в частном доме. Во время осмотра там заметили ручную гранату, мешки с боевыми документами, электронные носители информации и грамоты с символикой батальона. Кроме того, из шкафа изъяли форму генерала Вооруженных сил Украины. Предположительно, ее владелец командовал членами «Айдара».

Ранее стало известно в Бердянске полицейские и росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами в заброшенном доме на окраине города.