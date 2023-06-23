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12:25, 23 июня 2023Силовые структуры

Росгвардия и ФСБ нашли перевалочный пункт украинского нацбатальона «Айдар» в ЛНР

Росгвардия и ФСБ нашли перевалочный пункт батальона «Айдар» с боевыми документами в ЛНР

Кадр: Росгвардия

Росгвардия и ФСБ обнаружили перевалочный пункт украинского нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужб нашли пункт в частном доме. Во время осмотра там заметили ручную гранату, мешки с боевыми документами, электронные носители информации и грамоты с символикой батальона. Кроме того, из шкафа изъяли форму генерала Вооруженных сил Украины. Предположительно, ее владелец командовал членами «Айдара».

Ранее стало известно в Бердянске полицейские и росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами в заброшенном доме на окраине города.

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    Екатерина Власова
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