Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок не предлагать мужчинам пожениться

Сваха Сябитова: если женщина сама делает предложение, мужчина будет сомневаться в выборе

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что россиянкам не нужно делать предложение любимому мужчине. В разговоре с Национальной службой новостей она заявила, что в этом случае после свадьбы у мужчин могут возникнуть сомнения в правильности выбора.

Ведущая прокомментировала данные опроса, согласно котором 16 процентов россиянок сами сделали предложение будущим мужьям. По ее мнению, инициативу должен проявить мужчина, женщина же может подтолкнуть его к этому шагу. «Если девушка сама предлагает выйти замуж, она влезает в область мужскую. После свадьбы мужчина будет сомневаться, правильно ли он сделал этот выбор, потому что инициатива не от него шла», — отметила Сябитова.

Сваха также сочла, что отношения в паре развиваются по определенным законам. Так, по ее мнению, существуют четыре обязательных этапа: знакомство, время, когда возлюбленные считают себя парой, помолвка и свадьба. «Если их нарушать, не надо потом обижаться, что через одно место все происходит. Если идти классическим путем, то все получается правильно», — заявила она.

Ранее Сябитова прокомментировала информацию о возвращении в эфире программы «Давай поженимся!» По словам ведущей, она не знает о возобновлении съемок, а также не получает предложений вернуться в шоу в качестве ведущей.