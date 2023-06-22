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17:26, 22 июня 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» отреагировала на возвращение программы

Сваха Роза Сябитова заявила, что не знает о возобновлении съемок «Давай поженимся!»

Кадр: «Давай поженимся»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова заявила, что не знает о возобновлении съемок шоу. На новость о возвращении проекта она отреагировала в беседе с Woman.ru.

«Я ничего и не слышала о съемках, у меня никакой информации и никаких предложений нет. Тут я не в курсе событий совсем», — приводит издание слова Сябитовой. Вместе с тем сваха отметила, что не может давать комментариев о самой программе, и порекомендовала обращаться с вопросами в пресс-службу Первого канала.

О том, что «Давай поженимся!» вернется в эфир, ранее в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Согласно его комментарию, съемки должны были начаться 19 июня. Первые после перерыва выпуски, как отметил Эрнст, выйдут в конце месяца.

«Давай поженимся!» и несколько других развлекательных передач Первого канала перестали выходить с конца февраля 2022 года. Вещатель тогда объявил, что намерен сделать упор на показ общественно-политических программ. В сентябре СМИ сообщили о закрытии «Давай поженимся!», однако Первый канал опроверг эту информацию.

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    Маргарита Щигарева
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