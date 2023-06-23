Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил жителей о тренировочных стрельбах военных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил в Telegram жителей города о тренировочных стрельбах военных.

Развожаев пояснил, что их проведут 23 июня в период с 12 до 13 часов на Северной стороне в районе. кинотеатра «Моряк». При этом он подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

21 июня губернатор рассказал, что в городе проводились тренировки военных.

До этого Минобороны России заявляло, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота. Все украинские катера уничтожили в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя. Российский корабль повреждений не получил.