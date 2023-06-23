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08:57, 23 июня 2023Россия

В Совбезе указали на страх Запада из-за укрепления сотрудничества стран СНГ

Замсекретаря Совбеза Шевцов: Запад видит угрозу в укреплении сотрудничества стран СНГ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что страны Запада видят угрозу в укреплении сотрудничества между странами СНГ. Своим мнением он поделился в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, передает ТАСС.

По словам Шевцова, крепкие связи между странами постсоветского пространства несут «непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов».

Он отметил, что методы США включают давление, шантаж, провокации и разжигание конфликтов. «И в России, и в Казахстане это хорошо знают», — заверил Шевцов.

Замсекретаря Совбеза также указал, что страны Запада пытаются ухудшить сотрудничество России и Казахстана. Шевцов рассказал, что США и их союзники распространяют клевету и манипулируют общественным мнением, в том числе через социальные сети. «Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств», — констатировал он.

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    Марина Совина
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