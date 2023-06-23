Россия обвинила Запад в попытке испортить отношения Москвы и Казахстана

Совбез РФ обвинил Запад в попытке испортить отношения между Россией и Казахстаном

Заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что страны Запада пытаются ухудшить сотрудничество России и Казахстана. Об этом он сообщил в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, передает ТАСС.

По словам Шевцова, США и их союзники распространяют клевету и манипулируют общественным мнением, в том числе через социальные сети.

«Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств», — констатировал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна является стратегическим партнером России. Он отметил, что цель республики — оставаться с Москвой в тесном контакте и укреплять взаимное сотрудничество. Токаев также указал, что Казахстан должен строго следовать Уставу ООН и поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем и другими государствами.