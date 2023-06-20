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14:16, 20 июня 2023Бывший СССР

Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине

Президент Казахстана Токаев заявил, что надеется на прекращение огня на Украине

Фото: Ilya Pitalev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев отметил, что Казахстан должен строго следовать Уставу ООН, а также поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем и другими государствами.

«Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером России, цель республики — оставаться с ней в тесном контакте и укреплять взаимное сотрудничество.

Ранее Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство, поскольку он уже состоит в других интеграционных объединениях, прежде всего, в Евразийском экономическом союзе.

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    Алевтина Запольская
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