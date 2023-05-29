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11:25, 29 мая 2023Бывший СССР

Токаев ответил на призыв Лукашенко включить Казахстан в Союзное государство

Президент Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что у страны нет необходимости вступать в Союзное государство. Его заявление публикует пресс-служба главы республики в Telegram.

Так Токаев ответил на соответствующий призыв белорусского лидера Александра Лукашенко. Ранее он предложил включить Казахстан и другие страны постсоветского пространства в союз Москвы и Минска, чтобы те были ближе к ядерному оружию.

«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз», — отреагировал Токаев.

Президент также напомнил, что Казахстан присоединился к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия и Договору о нераспространении ядерного оружия, а потому этот тип вооружений стране не нужен. «Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — подчеркнул глава республики.

Ранее идею Лукашенко также отвергла член совета сенаторов сената Казахстана Зауреш Батталова. Она указала, что допускать использование ядерного оружия ни в коем случае нельзя.

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    Полина Матюхина
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