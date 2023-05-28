Лукашенко призвал «переживающих» вступить в союз с Москвой и Минском

Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие вступить в союз с Минском и Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступить в союз с Минском и Москвой. Соответствующее заявление он сделал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в своем Telegram-канале опубликовал ее ведущий Павел Зарубин.

«Если кто-то переживает — не думаю, что [президент Казахстана] Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — призвал белорусский лидер.

Ранее в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседании Евразийского экономического форума рассказал о феномене Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, уровень интеграции между двумя странами настолько высок, что у Москвы и Минска имеется одно ядерное оружие на двоих