Токаев заявил о наличии у России и Белоруссии одного ядерного оружия на двоих

Президент Казахстана Токаев: у России и Белоруссии даже ядерное оружие одно на двоих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседании Евразийского экономического форума рассказал о феномене Союзного государства России и Белоруссии. По его словам, уровень интеграции между двумя странами настолько высок, что у Москвы и Минска имеется одно ядерное оружие на двоих, сообщает РБК.

По его словам, впервые в мировой политической истории наблюдается ситуация, когда две страны функционируют как одно государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, а также гуманитарным пространством. «С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — добавил Токаев.

Он отметил, что уровень интеграции России и Белоруссии отличается от того, который в настоящее время имеется у других стран ЕАЭС.

Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что страна разместила ядерное оружие в Белоруссии в качестве ответа на действия НАТО по эскалации обстановки. Он подчеркнул, что решение было принято для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.