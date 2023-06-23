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19:01, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Победитель популярного шоу на ТНТ похудел на съемках на восемь килограммов

Победитель шоу «Новые звезды в Африке» рэпер ST похудел на съемках на восемь килограммов

Фото: Svklimkin / Wikimedia

Победитель популярного реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ, рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный под псевдонимом ST, похудел на съемках проекта на восемь килограммов. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Когда я пришел на проект, я весил 95 с чем-то килограммов. После финального испытания весы показали 87,6. Значит, за время нахождения на проекте я скинул около восьми килограммов», — рассказал ST. Музыкант отметил, что на проекте стал каждое утро делать зарядку и продолжил ежедневные тренировки по возвращении в Москву. «Занимает это плюс-минус 20 минут», — добавил он.

Степанов также написал, что после участия в шоу начал ходить в спортзал, чтобы закрепить результат, полученный во время съемок в «Новых звездах в Африке». «Вдобавок теперь я знаю конкретные проблемные места и мышцы, которые стоит тщательнее прорабатывать», — заключил он.

Ранее звезда юмористического проекта Comedy Woman Мария Кравченко рассказала, как на нее повлияло участие в шоу «Новые звезды в Африке». Она отметила, что после съемок может без затруднений сказать, что ее не устраивает, хотя раньше этого боялась.

Участники шоу «Новые звезды в Африке» проходили различные испытания, требующие выдержки и выносливости. Последняя программа этого сезона вышла 18 июня. Победителем стал рэпер ST.

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    Олег Давыдов
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