Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:39, 23 июня 2023Ценности

Стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе

Стилист Александр Рогов назвал костюм в полоску необходимой вещью в женском гардеробе

Фото: Pavel Gulea / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе. Соответствующий пост появился в Telegram-канале его бренда одежды.

Эксперт посоветовал девушкам приобрести брючный костюм в полоску. Свои слова специалист проиллюстрировал снимком с манекенщицей, демонстрировавшей подобный наряд. Модель позировала в удлиненном пиджаке, жилете и брюках, украшенных тонкими вертикальными линиями светлого оттенка, а ее образ дополняли остроносые черные сапоги на шпильках.

Также Рогов поделился публикацией в личном Telegram-канале, где подписчики высказали свое мнение о тренде. «Роскошный костюм», «Прекрасный», «Это тот самый, в котором замечена Кардашьян?» — заявили пользователи сети.

Ранее в июне стилистка Ольга Ким назвала россиянкам устаревшую к лету 2023 года обувь. Специалистка отметила, что к данному моменту утратили актуальность модели на тонкой подошве, фасоны с перфорацией, а также с круглым или закругленным носом.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    Обама признал желание крымчан быть в составе России. Почему экс-президент США изменил свое мнение?
    Момент падения бетонной плиты на автомобили в центре Москвы попал на видео
    На Украине расстроились из-за оценки от Еврокомиссии
    26-летняя Клава Кока в купальнике восхитила россиян
    В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения об активизации очагов чумы
    Эксперт оценил режим тренировок Ким Кардашьян
    Вышел дублированный трейлер первого фильма с Деппом после суда с Херд
    Вора в законе Сашу Кушнера осудили на 24 года за покушение на Бадри Кутаисского
    Стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе
    Россию заподозрили в организации киберармагеддона в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.