Россиянкам назвали устаревшую к лету 2023 года обувь
Стилистка Ольга Ким назвала россиянкам устаревшую к лету 2023 года обувь. Ее комментарий публикует Пятый канал.
Специалистка отметила, что к данному моменту утратили актуальность модели на тонкой подошве, фасоны с перфорацией, а также с круглым или закругленным носом. В то же время она внесла в список массивные кроссовки, которые были популярны в 2020 году. Последние эксперт посоветовала заменить на кеды в ретростиле на небольшой подошве.
«Самая актуальная обувь сейчас — сандалии с массивной подошвой, которая чуть должна выходить за контур ноги. С толстым и тонким ремешком, спортивные на высокой подошве, вьетнамки из натуральной или искусственной кожи», — пояснила собеседница телеканала.
Ранее в июне стилист Исмаил Сафиулов назвал популярную у россиянок устаревшую одежду. В первую очередь эксперт выделил приталенный пиджак. Также специалист включил в список классические приталенные рубашки с коротким рукавом и юбки-карандаши.