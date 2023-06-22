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15:47, 22 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали устаревшую к лету 2023 года обувь

Стилистка Ольга Ким назвала обувь на тонкой подошве устаревшей к лету 2023 года

Фото: Bilanol

Стилистка Ольга Ким назвала россиянкам устаревшую к лету 2023 года обувь. Ее комментарий публикует Пятый канал.

Специалистка отметила, что к данному моменту утратили актуальность модели на тонкой подошве, фасоны с перфорацией, а также с круглым или закругленным носом. В то же время она внесла в список массивные кроссовки, которые были популярны в 2020 году. Последние эксперт посоветовала заменить на кеды в ретростиле на небольшой подошве.

«Самая актуальная обувь сейчас — сандалии с массивной подошвой, которая чуть должна выходить за контур ноги. С толстым и тонким ремешком, спортивные на высокой подошве, вьетнамки из натуральной или искусственной кожи», — пояснила собеседница телеканала.

Ранее в июне стилист Исмаил Сафиулов назвал популярную у россиянок устаревшую одежду. В первую очередь эксперт выделил приталенный пиджак. Также специалист включил в список классические приталенные рубашки с коротким рукавом и юбки-карандаши.

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    Алина Гостева
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