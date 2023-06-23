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19:16, 23 июня 2023Забота о себе

Названо усиливающее сексуальное влечение время года

Сексопатолог Маркус: летом солнце способствует усилению либидо

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Летом мужчины и женщины испытывают наиболее сильное сексуальное влечение, считают сексопатолог Бэт Шева Маркус и эксперт по интимным отношениям Холли Робинсон. Их мнение приводит Metro.

Специалистки объяснили, что усилению либидо в теплое время года способствует солнце. По словам Маркус, в солнечную погоду организм вырабатывает больше серотонина и дофамина — веществ, которые дают ощущение счастья и удовольствия, а также улучшают кровоток.

Маркус добавила, что нахождение на солнце снабжает организм витамином D. Он, по ее словам, способствует хорошему настроению и сексуальному удовлетворению. Кроме того, сексопатолог назвала феромоны, выделяемые вместе с потом, усиливающим возбуждение фактором.

При этом Робинсон отметила, что теплая и солнечная погода не гарантируют высокий уровень либидо. По ее мнению, хроническая усталость и стресс являются основными факторами неудовлетворительной интимной жизни.

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Ранее сексолог Алина Максимова объяснила повышение женского либидо во время менструации. По мнению Максимовой, сильное влечение в этот период связано с характерными изменениями в организме.

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    Екатерина Улитина
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