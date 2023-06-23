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18:33, 23 июня 2023Россия

Крупный пожар в российском супермаркете сняли на видео

В Краснодарском крае крупный пожар в магазине сняли на видео

Крупный пожар в одном из краснодарских супермаркетов сняли на видео. Ролик с места происшествия опубликовал Тelegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно охваченное огнем здание с вырывающимися из него языками пламени. Также на видео можно увидеть приступивших к тушению сотрудников экстренных служб.

Огонь распространился на площади более 400 квадратных метров. По информации канала, возгорание произошло в одном из сетевых магазинов. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

По данным Telegram-канала «Краснодар Телетайп», пожар был локализован на площади 800 квадратных метров.

Ранее на видео сняли пожар на мусорном полигоне в Москве. ЧП произошло в столичном районе Чертаново. В тушении были задействованы вертолеты. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров.

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    Алан Босиков
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