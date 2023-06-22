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16:27, 22 июня 2023Россия

Тушение мощного пожара на московском мусорном полигоне сняли на видео

Тушение пожара на мусорном полигоне в московском районе Чертаново сняли на видео

Тушение мощного пожара на мусорном полигоне на юге Москвы сняли на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили очевидцы происходящего.

На записи видно, как к месту пожара подлетают вертолеты, оборудованные подвесными устройствами для слива воды. Над местом происшествия поднимаются клубы белого дыма.

ЧП произошло 22 июня на территории мусоросортировочного комплекса в районе Чертаново. Площадь пожара составила около 900 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в цехе по производству деревянных палет в подмосковном Волоколамске. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание.

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    Варвара Родикова
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