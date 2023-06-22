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15:56, 22 июня 2023Среда обитания

На мусорном полигоне в Москве вспыхнул пожар

«Подъем»: на мусорном полигоне на улице Дорожная в Москве вспыхнул пожар

Кадр: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

На юге Москвы на мусорном полигоне в 900 квадратных метров вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на данные МЧС.

«Заявка к нам поступила по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. На данный момент происходит горение мусора на общей площади 900 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

На территории находится мусоросортировочный комплекс. На данный момент спасательные подразделения продолжают тушение. В МЧС отметили, что для работ привлекли вертолет.

Ранее, в мае, в Москве в районе завода «Москвич» вспыхнул пожар, огонь охватил свалку мусора. В итоге в небо поднялся огромный столб дыма — он был заметен из зданий, расположенных в нескольких километрах от промышленного объекта.

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    Нина Ташевская
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