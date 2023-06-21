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00:39, 21 июня 2023Россия

Крупный пожар на производстве в Подмосковье попал на видео

Площадь пожара в цехе по производству паллет в Волоколамске увеличилась до 6 тысяч кв.м.

Фото: Telegram-канал прокуратуры Московской области

Видео: Telegram-канал МЧС России

В подмосковном Волоколамске в цехе по производству деревянных паллет произошел крупный пожар. Видео опубликовал Telegram-канал МЧС России.

«Горит одноэтажный цех по производству деревянных паллет. Предварительная площадь пожара — 6000 квадратных метров», — отмечается в сообщении ведомства.

Площадь пожара увеличилась с течением времени, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения она составляла 3000 квадратных метров.

Как сообщила прокуратура Волоколамска в Telegram-канале, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь распространился на продукцию, хранившуюся на улице.

Ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее в центре Москвы в Тверском районе произошел сильный пожар и попал на видео. На кадрах видно, как столб черного дыма заволакивает Новосущевскую улицу. По предварительной информации, загорелись утеплитель и пенопласт на стройке.

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    Марина Совина
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