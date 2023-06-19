Сильный пожар в Москве попал на видео

Mash: в Тверском районе Москвы произошел сильный пожар

В центре Москвы в Тверском районе произошел сильный пожар. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно, как столб черного дыма заволакивает Новосущевскую улицу. По предварительной информации, загорелись утеплитель и пенопласт на стройке. Шесть человек эвакуировали по автолестнице. Данных о количестве пострадавших нет.

16 июня в Москве на территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» начался крупный пожар.

Ранее сообщалось, что россияне испугались участившихся пожаров и стали активно страховать квартиры — спрос на эти услуги с января по май 2023 года вырос на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.