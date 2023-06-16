В Москве начался пожар на территории центра медицины катастроф

«112»: на территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» начался пожар

На территории Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» начался крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на Щукинской улице, где находится здание, работают экстренные службы. Отмечается, что медучреждение находилось на реконструкции. На кадрах, снятыми очевидцами с места события, виден густой черный дым.

15 июня в Москве из здания Центрального банка России (ЦБ) эвакуировали 1700 человек. По сведениям Telegram-канала Shot, это произошло из-за возгорания в светильнике. Огонь вспыхнул в одном из световых приборов в офисе банка на Неглинной улице. Горело недолго, на площади в половину квадратного метра.

Из здания для безопасности вывели сотрудников и посетителей. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, в результате происшествия никто не пострадал.