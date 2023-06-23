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18:17, 23 июня 2023Бывший СССР

Украинский генерал признался в использовании опыта древних греков в боях

Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил, что использует опыт древних греков в боях
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Vol Nyk / Wikimedia

Глава сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский признался, что использует военный опыт древних греков и римлян. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

«Основные принципы войны остаются прежними», — сказал Сырский.

По его словам, он изучил ход сражения между Карфагеном и римлянами в битве при Каннах в 216 году до нашей эры. И за прошедшее время тактика битвы практически не изменилась: атака с фланга, окружение противника, сосредоточение усилий на самом слабом месте обороны.

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«Ничего не изменилось. Хорошо: может быть, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов», — резюмировал он.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ пока сохранили основную часть войск в резерве. Он указал на то, что многие хотят быстро увидеть результат. Но так как в боях участвует большое количество войск, для достижения успеха нужно время.

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    Александр Слабиев
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