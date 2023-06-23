В ЛНР обвинили ВСУ в оставлении тел бойцов на краснолиманском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не эвакуируют тела сослуживцев. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Он заявил, что российские военные ликвидировали множество украинских бойцов в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. По его словам, часть останков уже около недели лежит на поле боя.
Марочко добавил, что на участках, где позиции Вооруженных сил России находятся в непосредственной близости к позициям ВСУ, российским военным приходится использовать ватно-марлевые повязки и другие способы, чтобы устранить трупный запах.
Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что военные украинской армии с осени перестали активно забирать своих погибших солдат с линии соприкосновения. Как он утверждает, число оставленных мертвых военнослужащих ВСУ насчитывает тысячи.