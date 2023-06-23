В ЛНР обвинили ВСУ в оставлении тел бойцов на краснолиманском направлении

Марочко заявил, что ВСУ не эвакуируют тела сослуживцев на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не эвакуируют тела сослуживцев. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он заявил, что российские военные ликвидировали множество украинских бойцов в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. По его словам, часть останков уже около недели лежит на поле боя.

Марочко добавил, что на участках, где позиции Вооруженных сил России находятся в непосредственной близости к позициям ВСУ, российским военным приходится использовать ватно-марлевые повязки и другие способы, чтобы устранить трупный запах.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что военные украинской армии с осени перестали активно забирать своих погибших солдат с линии соприкосновения. Как он утверждает, число оставленных мертвых военнослужащих ВСУ насчитывает тысячи.