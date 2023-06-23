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08:49, 23 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР обвинили ВСУ в оставлении тел бойцов на краснолиманском направлении

Марочко заявил, что ВСУ не эвакуируют тела сослуживцев на краснолиманском направлении

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не эвакуируют тела сослуживцев. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он заявил, что российские военные ликвидировали множество украинских бойцов в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. По его словам, часть останков уже около недели лежит на поле боя.

Марочко добавил, что на участках, где позиции Вооруженных сил России находятся в непосредственной близости к позициям ВСУ, российским военным приходится использовать ватно-марлевые повязки и другие способы, чтобы устранить трупный запах.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что военные украинской армии с осени перестали активно забирать своих погибших солдат с линии соприкосновения. Как он утверждает, число оставленных мертвых военнослужащих ВСУ насчитывает тысячи.

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    Марина Совина
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