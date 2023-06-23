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16:34, 23 июня 2023Путешествия

Названа возможная причина потери связи с взорвавшимся батискафом «Титан»

Связь с батискафом «Титан» могла прерваться из-за повреждения маяка-ответчика

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Связь с взорвавшимся в Атлантике батискафом «Титан» могла потеряться из-за повреждения маяка-ответчика. Возможную причину произошедшего назвал в беседе с ТАСС заместитель директора по научной работе Института проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева ДВО РАН Александр Коноплин.

При этом эксперт добавил, что такая версия подтвердит и данные о направленном внутрь подводного аппарата взрыве. По словам Коноплина, гидроакустический маячок-ответчик имеет автономное питание и помог бы найти батискаф даже при его обесточивании. Однако взрыв, направленный внутрь, мог повредить маяк.

Таким образом, заключил специалист, можно сделать предположение, что корпус «Титана» «схлопнулся» под воздействием огромного давления окружающей водной среды. Коноплин также назвал другие возможные причины взрыва, отметив, что их могло быть сразу несколько. В их числе близкая к предельной глубина погружения, «усталость» материала корпуса батискафа, а также отсутствие необходимого запаса прочности этого корпуса, который закладывается при проектировании.

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Туристы спускались к затонувшему пассажирскому лайнеру «Титаник» в Атлантике на подводном аппарате «Титан» 18 июня. Связь с ними оборвалась спустя 1 час 45 минут после начала погружения.

22 июня спасатели обнаружили пять крупных обломков батискафа, в том числе посадочную раму и заднюю крышу. Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Кроме того, об этом свидетельствует размер поля обнаружения обломков. По данным американской береговой охраны, батискаф взорвался примерно в 500 метрах от затонувшего «Титаника».

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    Зарина Дзагоева
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