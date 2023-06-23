Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 23 июня 2023Россия

Российский школьник решил починить компьютер и погиб от удара током

В Омске 16-летний школьник погиб от удара током во время ремонта компьютера

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Школьник из Омска решил самостоятельно починить компьютер и погиб от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

Инцидент произошел 22 июня на Батумской улице. 16-летний россиянин захотел починить сломанную технику и приступил к ремонту, не отключив компьютер от источника питания.

По данным Telegram-канала Shot, школьник обратился к мастеру по ремонту компьютеров для диагностики устройства. После того, как специалист заменил несколько запчастей, мальчик самостоятельно поменял видеокарту, а затем залез в системный блок. Подросток получил удар током, спасти его не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, специалисты выясняют подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Омской области пытался пробраться через балкон к своей подруге, упал на линию электропередачи (ЛЭП) и умер от удара током.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости
    В России изменят систему получения водительских прав. Кому придется снова сдавать экзамены?
    Евросоюз ввел санкции против четырех российских военкоров
    Российские власти пожаловались на нехватку работников заводов
    В Москве задержали пристававшего к школьнице в торговом центре мужчину
    Российский школьник решил починить компьютер и погиб от удара током
    В Москве подешевел велопрокат
    В столице России появилась возможность арендовать «Москвич»
    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
    Стало известно о высокой эффективности БРК «Бастион» против наземных целей
    Россиян предупредили о резком росте активности мошенников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.