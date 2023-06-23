Российский школьник решил починить компьютер и погиб от удара током

В Омске 16-летний школьник погиб от удара током во время ремонта компьютера

Школьник из Омска решил самостоятельно починить компьютер и погиб от удара током. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области.

Инцидент произошел 22 июня на Батумской улице. 16-летний россиянин захотел починить сломанную технику и приступил к ремонту, не отключив компьютер от источника питания.

По данным Telegram-канала Shot, школьник обратился к мастеру по ремонту компьютеров для диагностики устройства. После того, как специалист заменил несколько запчастей, мальчик самостоятельно поменял видеокарту, а затем залез в системный блок. Подросток получил удар током, спасти его не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, специалисты выясняют подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Омской области пытался пробраться через балкон к своей подруге, упал на линию электропередачи (ЛЭП) и умер от удара током.