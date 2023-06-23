Москва решила увеличить обмен туристами с Китаем

Представители туротрасли Москвы и КНР провели более 1,3 тысячи переговоров в июне

Москва расширяет двусторонние туристические возможности для граждан Китая и России. Администрация столицы организовала для представителей туриндустрии поездку по мегаполисам КНР. Об этом рассказала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина. Ее слова приводят «Вести Подмосковья».

Отмечается, что сотрудники 26 столичных туркомпаний посетили Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, где пообщались с руководством 200 местных туроператоров. Во время поездки они провели более 1,3 тысяч переговоров с китайской стороной. Россияне рассказали о событиях, происходящих в стране, а также об особенностях инфраструктуры, важных для гостей из Китая.

Уточняется, что с января по март 2023 года Москву посетили более 25 тысяч туристов из КНР, что в пять раз больше, чем годом ранее.

Ранее эксперт по туризму Ольга Кадыгроб назвала пляжную страну с возможностью отдыха за 30 тысяч рублей. По ее словам, у туристов есть возможность недорого слетать в Египет.