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07:42, 23 июня 2023Россия

Кравцов сообщил о желающих учить украинский в вошедших в состав России регионах

Кравцов сообщил о желающих учить украинский в Херсонской и Запорожской областях
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Херсонской и Запорожской областях, вошедших в состав России в 2022 году, есть желающие учить украинский язык. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, россиян, захотевших изучать украинский в школах этих регионов, немного. «Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру», — подчеркнул он.

Начать изучение украинского языка школьники смогут уже с 1 сентября 2023 года.

Ранее Кравцов сообщил, что в России уже готов учебник по классическому украинскому языку для младших классов. Кроме того, в 2023 году планируется завершить работу над пособием для школьников с пятого по девятый класс. За основу были взяты советские учебники, которые при участии методистов из республик Донбасса адаптируют под современных детей.

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