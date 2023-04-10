В России подготовят второй учебник по украинскому языку для школьников

Кравцов: в России подготовят учебник по украинскому для детей с пятого по девятый класс

В России появится второй учебник по украинскому языку, который будет предназначен для школьников с пятого по девятый класс. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью «Российской газете».

По его словам, учебник для младших классов уже подготовлен. Работу над еще одним пособием планируется завершить к концу 2023 года. За основу были взяты советские учебники, которые при участии методистов из республик Донбасса адаптируют под современных детей.

Кравцов напомнил, что в российской системе образования есть изучение родных национальных языков и учебники по ним. «По желанию ребята могут дополнительно на уроках или внеурочной деятельности изучать родной язык», — подчеркнул он.

Ранее первый заместитель российского министра просвещения Александр Бугаев рассказал о разработке учебника по классическому украинскому языку для начальных классов. По его словам, в России будут созданы все условия для изучения украинского как родного, равно как и других языков народов страны.