В России разработали учебник по украинскому языку

Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для начальных классов

Минпросвещения России разработало учебник по классическому украинскому языку для начальных классов. Об этом сообщил первый заместитель российского министра просвещения Александр Бугаев, передает ТАСС.

«Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена», — рассказал Бугаев. По его словам, создание учебника для средних классов «тоже в полном разгаре».

Как напомнил Бугаев, в России преподавание ведется на русском языке. Однако для изучения украинского как родного, равно как и других языков народов России будут созданы все условия, заверил он.

В декабре прошлого года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по украинскому языку. Всероссийские проверочные работы по этому предмету также не планируются.