В России исключили введение ЕГЭ по украинскому языку

Глава Рособрнадзора Музаев исключил введение ЕГЭ по украинскому языку в новых регионах РФ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по украинскому языку. Его слова приводит ТАСС.

Музаев исключил введение ЕГЭ по украинскому языку в новых регионах России и подчеркнул, что всероссийские проверочные работы по этому предмету также не планируются.

«У них будет отдельный предмет по выбору, у нас и сейчас каждый гражданин — неважно, где он находится — может потребовать у школы, чтобы были организованы занятия по родному языку», — отметил он.

Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год. График экзаменов согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Из приказа ведомств следует, что основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня.