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00:34, 20 декабря 2022Россия

В России исключили введение ЕГЭ по украинскому языку

Глава Рособрнадзора Музаев исключил введение ЕГЭ по украинскому языку в новых регионах РФ
Анзор Музаев

Анзор Музаев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по украинскому языку. Его слова приводит ТАСС.

Музаев исключил введение ЕГЭ по украинскому языку в новых регионах России и подчеркнул, что всероссийские проверочные работы по этому предмету также не планируются.

«У них будет отдельный предмет по выбору, у нас и сейчас каждый гражданин — неважно, где он находится — может потребовать у школы, чтобы были организованы занятия по родному языку», — отметил он.

Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ на 2023 год. График экзаменов согласовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Из приказа ведомств следует, что основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня.

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Марина Совина
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