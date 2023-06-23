Россия понадеялась на недопущение Западом организации Киевом катастрофы на ЗАЭС

Небензя: Россия надеется, что Запад не допустит организации Киевом катастрофы на ЗАЭС

Россия надеется, что Запад не допустит организации Киевом катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала ЗАЭС и готовит ее к подрыву нас крайне настораживают», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что глава Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси мог лично убедиться в их абсурдности во время его визита, несмотря на «все препоны со стороны Украины».

Небензя выразил надежду, что «западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы», которая может затронуть большую часть Европы.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала ситуацию с безопасностью ЗАЭС хрупкой. Она отметила, что любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы.