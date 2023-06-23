Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 23 июня 2023Мир

Россия понадеялась на недопущение Западом организации Киевом катастрофы на ЗАЭС

Небензя: Россия надеется, что Запад не допустит организации Киевом катастрофы на ЗАЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Россия надеется, что Запад не допустит организации Киевом катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала ЗАЭС и готовит ее к подрыву нас крайне настораживают», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что глава Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси мог лично убедиться в их абсурдности во время его визита, несмотря на «все препоны со стороны Украины».

Небензя выразил надежду, что «западные спонсоры киевского режима смогут унять его и не допустить катастрофы», которая может затронуть большую часть Европы.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала ситуацию с безопасностью ЗАЭС хрупкой. Она отметила, что любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Повреждения ведущего в Крым Чонгарского моста оказались намного серьезнее
    Россиянин изнасиловал знакомую в квартире и попал в СИЗО
    Российский боец ММА стал двойным чемпионом ONE
    Две балканские страны захотели вступить в Шенгенскую зону
    В Россию привезли новую модель китайских Volkswagen
    ООН уличили в проявлении двойных стандартов при оказании помощи на Украине
    Небензя назвал самоубийственным контрнаступление Украины
    В России рассказали об испытаниях «Адмирала Головко»
    В ЕС отказались снимать санкции с Россельхозбанка
    Победитель популярного шоу на ТНТ похудел на съемках на восемь килограммов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.