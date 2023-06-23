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11:33, 23 июня 2023Силовые структуры

Место поджога релейных шкафов на станции в Москве попало на видео

В сети появились видео с места диверсии на железнодорожной станции «Владыкино» в Москве

В сети появились видеозаписи с места диверсии на железнодорожной платформе Владыкино в Москве. Запись показал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден полыхающий огонь и релейные шкафы. Отмечается, что фигуранты раскидали рядом с местом пожара деревянные доски, чтобы усложнить тушение.

Ранее стало известно, что диверсанты пробрались к станции со стороны Ботанического сада, обмотали тканью бруски и покрышки, подсунули их к релейным шкафам и подожгли. После этого они скрылись в неизвестном направлении. Инцидент произошел примерно в три часа ночи 23 июня.

Сотрудники станции заметили пожар и позвонили в экстренные службы. Возгорание было ликвидировано на площади 10 квадратов. В результате никто не пострадал.

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    Екатерина Власова
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