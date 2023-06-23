Евросоюз ввел санкции против четырех российских военкоров

Евросоюз ввел санкции против российских военкоров Пегова, Поддубного, Сладкова и Звинчука

Евросоюз (ЕС) ввел ограничения в рамках 11-го пакета санкций против российских военкоров Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука и других журналистов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Официального журнала ЕС.

ЕС ввел санкции против четырех военных корреспондентов — Пегова, Поддубного, Сладкова и Звинчука. Помимо них, в черный список ЕС попали журналисты Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов. Представителям российских СМИ, попавшим под санкции, запретили въезд в страны ЕС, а их активы при наличии на территории сообщества будут заморожены.

Кроме того, ЕС включил в черный список телеканал «Звезда», а также его генерального продюсера Бориса Яновского.

В рамках нового пакета санкций ЕС также запретил вещание российских каналов RT Balkan, «Царьград», Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».

В феврале под санкции попали медиагруппа «Россия Сегодня» и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова и журналист Александр Коц.

2 марта 2022 года Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента Sputnik и RT на территории Европы. ЕС ввел запрет на вещание RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish, а также Sputnik на территории всех стран союза.