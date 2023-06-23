Избиение юноши толпой казахов в российском городе попало на видео

V1.ru: в Волгограде толпа избила юношу за попытку познакомиться с казахской девушкой

В центре Волгограда толпа избила юношу за попытку познакомиться с казахской девушкой. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал V1.ru.

На представленном ролике видно, как группа мужчин, преимущественно казахов, набрасывается на молодого человека с кулаками. Когда последний оказывается на асфальте, его пинают по телу и голове.

Позже очевидцы поделились предположениями о причинах драки. По их версии, все началось после того, как волгоградец решил заговорить с казахской девушкой. «Один начал бить русского мальчика, ему не было 18, и вся его компания накинулась на одного, один человек был без сознания, потому что его душили», — отметили они.

Сотрудники полиции приезжали по вызову на массовую драку. Как утверждают свидетели, одному из участников конфликта понадобилась медицинская помощь.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области произошедшее не комментировали.

Ранее сообщалось о массовой драке с факелами, кольями и бойцовскими собаками в микрорайоне Форштадт в Новокузнецке.