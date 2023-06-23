Юрист назвала неочевидные вопросы для продавца квартиры при покупке жилья

Юрист Кудерко: перед покупкой квартиры нужно изучить документы и задать продавцу вопросы

Юрист Елена Кудерко посоветовала перед покупкой квартиры изучить не только документы, но и задать продавцам несколько неочевидных вопросов. Об этом специалист рассказала в интервью агентству «Прайм».

В первую очередь, необходимо проверить документы о собственности. К примеру, договор купли-продажи или долевого участия в строительстве, объяснила эксперт.

«Лучше запросить документы, подтверждающие оплату — это приходный кассовый ордер, расписка», — отметила Кудерко.

Кроме того, важно взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Ее должен получить только собственник, уточнила юрист. Также важно проверить, нет ли других собственников. Для это нужно запросить выписку из домовой книги.

«А вот из неочевидных шагов — это попросить у продавца справку из социального фонда о том, был ли использован маткапитал на покупку квартиры», — посоветовала Кулерко.

Кроме того, можно попросить владельца показать свидетельство о заключении или расторжении брака, чтобы понимать, есть ли права на объект у нынешнего или бывшего супруга продавца. Также важно проверить наличие долгов. Речь идет о квартплате, электроэнергии, коммунальных услугах, подчеркнула юрист.

При покупке жилья в Москве имеет значение, включен ли данный дом в программу реновации, заключила Елена Кудерко.

Ранее юрист рассказала о нюансах платы за капитальный ремонт. Кудерко объяснила, что не на всех собственниках жилых помещений лежит ответственность за уплату данной услуги.

Прежде всего, речь идет о тех, кто проживает в аварийных домах, подлежащих сносу. В этом случае производить ремонт нецелесообразно, подчеркнула специалист.