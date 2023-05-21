Россиянам рассказали о нюансах платы за капремонт

Юрист Кудерко: не платить за капитальный ремонт могут жильцы аварийных домов

Юрист Елена Кудерко рассказала о нюансах платы за капитальный ремонт. В интервью «Прайм» объяснила, что не на всех собственниках жилых помещений лежит ответственность за уплату данной услуги.

Прежде всего, речь идет о тех, кто проживает в аварийных домах, подлежащих сносу. В этом случае производить ремонт нецелесообразно. В связи с этим нет необходимости собирать и аккумулировать средства собственников на данные нужды, объяснила Кудерко.

Также эксперт напомнила о льготах для пожилых и малообеспеченных гражданах. Взносы за капремонт государство компенсирует из бюджета, если возраст собственника квартиры 80 лет и старше. При этом он должен проживать один или с родственниками — инвалидами или пенсионерами. Россиянам от 70 до 79 лет компенсация взносов на капитальный ремонт составит 50 процентов, уточнила Елена Кудерко.

Она рассказала и о другой категории льготников. Это собственники, которые получают льготу на оплату жилья: ветераны труда, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, многодетные семьи. В этом случае размер льготы составит 30 процентов. Расчет размера компенсации идет от нормы квадратов на собственника, объяснила юрист.

Таким образом, платить за капремонт должны все россияне, кроме аварийных домов, но в остальных случаях после оплаты компенсируется некоторая часть по заявлению собственников, резюмировала Кудерко.

В апреле Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому счетчики в многоквартирных домах, подлежащих капремонту, могут разрешить не устанавливать только в случае, если здание отремонтируют в течение трех лет согласно региональной программе капитального ремонта.

В данный момент установка счетчиков не является обязательной для ветхих и аварийных зданий, домов, которые подлежат сносу.