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15:11, 4 апреля 2023Среда обитания

Госдума приняла закон об установке счетчиков в подлежащих капремонту домах

ГД разрешила не устанавливать счетчики в подлежащие капремонту в трехлетний срок дома

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому счетчики в многоквартирных домах, подлежащих капремонту, могут разрешить не устанавливать только в случае, если здание отремонтируют в течение трех лет согласно региональной программе капитального ремонта. Об этом сообщает ТАСС.

Действие документа распространяется на многоквартирные дома, которые включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах до дня вступления закона в силу. Автором соответствующей инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по энергетике Павлом Завальным. В пояснении к закону было отмечено, что срок, который требуется для проведения капремонта общего имущества в домах, находящихся на территории субъекта, может быть достаточно долгим, тогда как дома не оснащаются необходимыми приборами учетов энергоресурсов. В свою очередь это дискредитирует государственные цели и задачи, связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности.

В данный момент установка счетчиков не является обязательной для ветхих и аварийных зданий, домов, которые подлежат сносу, а также для объектов, максимальный объем потребления природного газа которых составляет менее двух кубических метров в час. Кроме того, разрешено не устанавливать приборы в не включенных в региональную программу капремонта многоквартирных домах у которых физический износ основных элементов конструкции составляет более 70 процентов, и находящихся в программе реновации зданий.

В марте стало известно о том, что в Минстрое предложили включить расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ведомство направило соответствующее письмо в российское правительство.

Полина Кислицына
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