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12:59, 23 июня 2023Бывший СССР

СБУ сообщила о задержании российского шпиона в рядах ВСУ

СБУ сообщила о задержании в ВСУ шпиона, передававшего России разведданные

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российского шпиона в Вооруженных силах Украины (ВСУ), передававшего разведданные в Москву. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии спецслужб, мужчина собирал информацию о состоянии аэродромов и их использовании украинской авиацией. Также его обвиняют в передаче координат складов с боеприпасами и выявлении мест перемещения западных бронетранспортеров (БТР) «MaxxPro».

СБУ сообщает, что задержанный проживал в Житомирской области и был мобилизован в ряды ВСУ. По данным следствия, его завербовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в начале 2023 года.

Мужчине предъявили обвинения по части 2 статьи 111 («Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины, которая грозит пожизненным сроком заключения.

Ранее СБУ задержала военного, собиравшего информацию о готовящемся контрнаступлении ВСУ. По версии следствия, задержанный вступил в украинскую армию до начала специальной военной операции и служил в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

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    Алевтина Запольская
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